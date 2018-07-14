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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что сегодня во второй половине дня в Латвии ожидаются сильные грозы с градом.

Грозовой фронт с 13 до 16 часов пройдет над центральными и восточными регионами страны. Порывы ветра во время грозы могут достигать 15-17 метров, также не исключен град. Из-за сильных ливней могут оказаться затопленными некоторые улицы.

Грозы стихнут в первой половине ночи.

На следующей неделе температура воздуха может достигать +30 градусов. С юго-востока к Латвии приблизится циклон, под его влиянием возможны несколько более пасмурных и менее теплых дней, а также дожди. В первой половине недели северный, северо-восточный ветер немного усилится.

Температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +15 градусов.

В ясную погоду сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения.

Под влиянием преобладающего северного, северо-восточного ветра более теплая вода в море - до +22 градусов - ожидается в Юрмале и Энгурском крае, но на части этого побережья возможно также увеличение концентрации сине-зеленых водорослей.