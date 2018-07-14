Грозы с градом: на Латвию надвигается новый циклон (8)

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Общество | 14 июля 2018 года, 12:55

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что сегодня во второй половине дня в Латвии ожидаются сильные грозы с градом.

Грозовой фронт с 13 до 16 часов пройдет над центральными и восточными регионами страны. Порывы ветра во время грозы могут достигать 15-17 метров, также не исключен град. Из-за сильных ливней могут оказаться затопленными некоторые улицы.

Грозы стихнут в первой половине ночи.

На следующей неделе температура воздуха может достигать +30 градусов. С юго-востока к Латвии приблизится циклон, под его влиянием возможны несколько более пасмурных и менее теплых дней, а также дожди. В первой половине недели северный, северо-восточный ветер немного усилится.

Температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +15 градусов.

В ясную погоду сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения.

Под влиянием преобладающего северного, северо-восточного ветра более теплая вода в море - до +22 градусов - ожидается в Юрмале и Энгурском крае, но на части этого побережья возможно также увеличение концентрации сине-зеленых водорослей.

Комментарии 8
шурик2 часа назад
я так понимаю, что та часть урожая которая не засохла, сейчас начнет гнить
2
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Другой прогноз2 часа назад
На Латвию надвигается медний таз.
3
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Latviešu Patriots1 час назад
Lietus ir vajadzīgs, būs svaigāks gaiss, un zemei mitrums vajadzīgs..
6
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