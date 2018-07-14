Бизнесмен: мы неделями ждем CV от нужного специалиста (4)
Латвии надо делать акцент на подготовку технических, а не гуманитарных специалистов, потому что именно в этой сфере наблюдается самый большой дефицит кадров, считает председатель совета директоров холдинга LNK Group Александр Милов.
В интервью изданию "7 суперсекретов", он заявил, что система образования требует реформирования.
"Мы даем объявления и неделями не можем получить ни одного CV. Вот тут государственная роль регулирования может быть чрезвычайно эффективной. Неужели трудно на те профессии, которые востребованы, давать бюджетные места? А если кто–то хочет быть политологом, то пусть он будет политологом за деньги своих родителей", - считает Милов.
По его словам, специалистов с гуманитарным образованием в стране слишком много.
"Нам нужен был офисный менеджер, мы объявили конкурс и получили 60–70 CV. Кого только там не было — магистры, филологи, политологи и еще куча профессий, название которых трудно даже выговорить… А в то же время у нас большой дефицит строительных и производственных специалистов. Инженеров–конструкторов, инженеров–механиков, электриков, механизаторов…", - добавил Милов.
Предприниматель рассказал, что в компании очень серьезно относятся к кадрам, выбирая работников еще со студенческой скамьи.
"Не хочу обидеть частные вузы, но, наверное, у нас много неважных частных вузов. Латвийский университет, Технический университет — это серьезные вузы. [...] Они готовят достаточно квалифицированных специалистов. [...] Мы отбираем тех, которые нам нравится, и некоторых даже берем на стипендию. И таким селективным способом у нас создался очень хороший молодой коллектив", - пояснил председатель совета директоров холдинга LNK Group.
Не сравнить с той же Россией. Поэтому открывать в Латвии технические ВУЗы невыгодно, - их не заполнить.
Единственный вариант - получать такое образование в России, - и если бизнесмены готовы их с российскими дипломами принимать, - а думаю, что готовы, - а еще лучше оплатить учебу с условием отработки, - то вы года через 4 начнете получать нужных специалистов.