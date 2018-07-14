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Латвии надо делать акцент на подготовку технических, а не гуманитарных специалистов, потому что именно в этой сфере наблюдается самый большой дефицит кадров, считает председатель совета директоров холдинга LNK Group Александр Милов.

В интервью изданию "7 суперсекретов", он заявил, что система образования требует реформирования.

"Мы даем объявления и неделями не можем получить ни одного CV. Вот тут государственная роль регулирования может быть чрезвычайно эффективной. Неужели трудно на те профессии, которые востребованы, давать бюджетные места? А если кто–то хочет быть политологом, то пусть он будет политологом за деньги своих родителей", - считает Милов.

По его словам, специалистов с гуманитарным образованием в стране слишком много.

"Нам нужен был офисный менеджер, мы объявили конкурс и получили 60–70 CV. Кого только там не было — магистры, филологи, политологи и еще куча профессий, название которых трудно даже выговорить… А в то же время у нас большой дефицит строительных и производственных специалистов. Инженеров–конструкторов, инженеров–механиков, электриков, механизаторов…", - добавил Милов.

Предприниматель рассказал, что в компании очень серьезно относятся к кадрам, выбирая работников еще со студенческой скамьи.

"Не хочу обидеть частные вузы, но, наверное, у нас много неважных частных вузов. Латвийский университет, Технический университет — это серьезные вузы. [...] Они готовят достаточно квалифицированных специалистов. [...] Мы отбираем тех, которые нам нравится, и некоторых даже берем на стипендию. И таким селективным способом у нас создался очень хороший молодой коллектив", - пояснил председатель совета директоров холдинга LNK Group.