Бизнесмен: мы неделями ждем CV от нужного специалиста (4)

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Общество | 14 июля 2018 года, 17:39

Латвии надо делать акцент на подготовку технических, а не гуманитарных специалистов, потому что именно в этой сфере наблюдается самый большой дефицит кадров, считает председатель совета директоров холдинга LNK Group Александр Милов.

В интервью изданию "7 суперсекретов", он заявил, что система образования требует реформирования.

"Мы даем объявления и неделями не можем получить ни одного CV. Вот тут государственная роль регулирования может быть чрезвычайно эффективной. Неужели трудно на те профессии, которые востребованы, давать бюджетные места? А если кто–то хочет быть политологом, то пусть он будет политологом за деньги своих родителей", - считает Милов.

По его словам, специалистов с гуманитарным образованием в стране слишком много.

"Нам нужен был офисный менеджер, мы объявили конкурс и получили 60–70 CV. Кого только там не было — магистры, филологи, политологи и еще куча профессий, название которых трудно даже выговорить… А в то же время у нас большой дефицит строительных и производственных специалистов. Инженеров–конструкторов, инженеров–механиков, электриков, механизаторов…", - добавил Милов.

Предприниматель рассказал, что в компании очень серьезно относятся к кадрам, выбирая работников еще со студенческой скамьи.

"Не хочу обидеть частные вузы, но, наверное, у нас много неважных частных вузов. Латвийский университет, Технический университет — это серьезные вузы. [...] Они готовят достаточно квалифицированных специалистов. [...] Мы отбираем тех, которые нам нравится, и некоторых даже берем на стипендию. И таким селективным способом у нас создался очень хороший молодой коллектив", - пояснил председатель совета директоров холдинга LNK Group.

Комментарии 4
.44 минуты назад
здесь два аспекта, первый гуманитарии, это всякого рода, болтуны, философы, демагоги, политологи, которые тяжелее ложки с супом ничего не держали, живущие по принципу -кто не работает- тот ест, как правило это титульная часть населения, гос конторы, комиссии, прочая бесполезность жрущая налоги, второй аспект ,это люди работающие, но тут есть "работодатели" не желающие платить достойные зарплаты, а все ноя,типа "трудные времена, надо подождать..." не забывая при этом купить себе и жене новую крутую тачку и слетать оттопырится на мальдивы, вывод один, пока в этом государстве,нет порядка,так и будет,вечно.
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Светлана57 минут назад
Ну, многие молодые сейчас техническое образование не потянут по мозгам, потому что в школах качество преподавания физики и математики, - много лет больная тема.
Не сравнить с той же Россией. Поэтому открывать в Латвии технические ВУЗы невыгодно, - их не заполнить.
Единственный вариант - получать такое образование в России, - и если бизнесмены готовы их с российскими дипломами принимать, - а думаю, что готовы, - а еще лучше оплатить учебу с условием отработки, - то вы года через 4 начнете получать нужных специалистов.
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.30 минут назад
то,что я и сказал, с одной стороны бездельники пиздоболы, а сдругой "работодатели", не желающие платить, думающие как бы кинуть, вот и вся система, нужно гос.регулирование, но если государство с внешним управлением, то будет так,как есть.
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