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В социальной сети Facebook появилась информации о том, что хищная птица унесла с балкона многоэтажного дома в Пурвциемсе кота. Как пишет одна из пользовательниц соцсети, это мог быть ястреб.

"Други, привет . Вчера на Раунас с балкона ястреб унёс кота 8 месяцев ... мне сосед сегодня сказал , что это его кот и он видел . теперь ищет его ... пост больше не об этом , а о том , что бы вы следили за котами", - пишет она. (пунктуация и орфография автора сохранены)

В комментариях к посту другие пользователи начали делиться своими историями.

"Сегодня ястреб на против моего окна на дереве ел какую то птичку", - рассказала Виктория.

"А у мне ястреб об окно разбился, канарейку хотел утащить", - пишет Сергей.

"А нас чуть ворона не утащила на прогулке!!!", - написала Екатерина и выставила фотографию ручной собачки.

Орнитолог Дмитрий Бойко, к которому радио Baltkom обратилось за комментарием, категорически опроверг возможность появления хищной птицы в микрорайонах Риги.

"Это может вызвать только улыбку. Теоретически есть виды птиц, которые могут утащить кота, но с балкона редко какая хищная птица на это способна. В городе есть ястреб-тетеревятник, обычно он охотится только на птиц. Сообщается, что этот кот весит 2-3 килограмма. Максимум, кого может унести птица - это жертва весом до одного килограмма, так что кота он точно не мог украсть", - считает орнитолог.

По его словам, будь это не Пурвциемс, а хутор, то можно было бы задуматься.

"Будь это еще какой-то хутор, тогда можно было бы подумать. А так, что с балкона, да ещё и ястреб – невозможно, а других хищных птиц в Пурвциемсе быть не может. Так что я думаю, кот либо сам выпрыгнул или каким-то образом исчез, но птица там не причем. Я спросил и у своих коллег, которые занимаются хищными птицами, они сказали – нет, нет, нет", - сказал Бойко.

Напомним, весной 2018 года на чердаке многоэтажного дома была найдена хищная птица. Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы доставили ястреба-тетеревятника в ветеринарную клинику. Птица была окольцована и выпущена на волю.

Добавим, в 2010 года жители многоэтажек на улице Стирну в Пурвциемс заметили пару ястребов-тетеревятников. Птицы свили на одном из деревьев гнездо и охотились за голубями.

Фото из Flickr/Stuart Wright