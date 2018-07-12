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Начиная развитие магазинов convenience store или магазинов малого формата по всей Латвии, предприятие Maxima Latvija в четверг, 12 июля открыло первый магазин Maxima Express за пределами столицы – в Вентспилсе, на улице Саулес, 46.

В создание нового магазина было вложено почти 220 000 евро. Площадь магазина составляет 143 квадратных метров. Как отмечает руководство Maxima, помещение нового магазина специально приспособлено к современному стремительному ритму жизни, о чем свидетельствует новое, нестандартное обустройство магазина, а также новые технологические и дизайнерские решения.

С открытием магазина в городе также созданы новые рабочие места. Покупателей встретят семь высококвалифицированных работников.

"Открытием магазина в Вентспилсе Maxima Latvija начинает динамичное развитие магазинов малого формата Maxima Express по всей Латвии. Мы рады, что именно Вентспилс стал городом, где открывается первый такой магазин. Вентспилс – один из самых современных и стремительно развивающихся городов в Латвии, поэтому мы хотим обеспечить жителей и гостей Вентспилса современным и удобным опытом покупок в магазине нового формата", рассказал член правления Maxima Latvija Виктор Троицын.

Для удобства покупателей в магазине продуман ассортимент товаров, в который включены важнейшие для повседневной жизни продукты питания и бытовые товары. Широко представлены свежие овощи и фрукты, а также готовые блюда бренда Meistara Marka, которые можно попробовать на месте или взять с собой. Также для покупателей доступны горячие напитки.

Новый магазин Maxima Express – это третий магазин Maxima Latvija в Вентспилсе и второй магазин нового формата Maxima Express во всей сети магазинов Maxima Grupe в Балтии.

Первый магазин Maxima Express открылся в мае этого года, в Риге, и, как свидетельствуют результаты продаж за первый месяц, формат магазина значительно повлиял на привычки покупателей – они стали покупают все больше полезных продуктов, свежих овощей и фруктов, а также готовых блюд.

Открытие магазина формата Maxima Express в Вентспилсе является частью запланированной инвестиционной программы с целью повышения покупательского опыта клиентов. Инвестиции на осуществление данной программы составят более 23 млн евро.

В рамках программы будет реконструировано 15 магазинов в Риге и регионах, а также открыто по крайней мере пять магазинов разного формата по всей Латвии, в том числе формата Maxima Express.