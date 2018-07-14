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Рижский порт за шесть месяцев года обслужил 395 492 пассажира, что на 8,6% больше, чем годом ранее.

За первые шесть месяцев обслужено 28 040 пассажиров круизных судов, что на 19,5% меньше, чем годом ранее.

Из Рижского пассажирского порта ведется регулярное пассажирское сообщение со Стокгольмом на паромах "Romantika" и "Isabelle".

В 2017 году Рижский порт обслужил 830 380 пассажиров, что на 42,8% больше, чем в 2016 году, в том числе за первые шесть месяцев - 364 199 пассажиров.