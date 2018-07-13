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Местные добровольцы, представители НВС и исполнительной дирекции Риги провели операцию по перевозке остова древнего корабля с пляжа в Даугавгриве, об этом сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

По словам мэра, остов весит около 1,5 тонн, он будет отвезен в казематы Даугавгривской крепости. Там он будет хранится в специальном помещении. При этом историческая находка будет являться собственностью Музея истории Риги и мореходства.

Об операции по перевозке остова древнего корабля написал доброволец, участвовавший в работах, бывший депутат РД Валдис Гаварс.

Как сообщал портал Mixnews, на побережье Даугавгривы волнами вынесло обломки затонувшего старого корабля.

В Музее истории Риги и мореходства указали, что развалины корабля надо спасать, иначе они уйдут в небытие.

Как отметила специалист музея по истории Ирена Стреле, вымытые на берег обломки корабля достаточно древние - судно было построено по крайней мере в XVII веке, о чем свидетельствуют соединительные штифты. По ее словам, корабль, скорее всего, был большим.

Фото: Валдис Гаварс