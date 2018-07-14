Рижанка вызвала полицию из-за подозрительного авто в лесу (5)

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Общество | 14 июля 2018 года, 12:33

11 июля, около в 21:30, помощь рижских муниципальных полицейских понадобилась жительнице Берги. Неподалеку от частных домов она заметила подозрительное транспортное средство. Она хотели выяснить, что это за авто и каковы мотивы водителя.

В лесу, на месте происшествия полицейские увидели автомобиль, приспособленный для проживания в нем, сообщает Degpunktā. Постучали в окно, дверь открылась, и из машины вышел иностранец, сообщивший, что остановился переночевать, чтобы утром двигаться дальше.

Водитель нарушил правила стоянки, кроме того, он остановился в лесу в то время, когда высок риск пожара. Полицейские объясняли ему суть нарушений и попросили переставить авто. Он незамедлительно это сделал.

Однако стражи порядка напоминают, что в подобных ситуациях водителю все-таки приходится получать штраф.

Фото: skaties.lv/degpunkta

Комментарии 5
Патриот 2 часа назад
Латышка — барабан! Кровная натура.
2
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Байба1 час назад
А вдруг это Путин? Ведь нацию 27 лет готовят к нападению
2
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Маша1 час назад
Причем готовят российские пропагандисты.
12
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