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11 июля, около в 21:30, помощь рижских муниципальных полицейских понадобилась жительнице Берги. Неподалеку от частных домов она заметила подозрительное транспортное средство. Она хотели выяснить, что это за авто и каковы мотивы водителя.

В лесу, на месте происшествия полицейские увидели автомобиль, приспособленный для проживания в нем, сообщает Degpunktā. Постучали в окно, дверь открылась, и из машины вышел иностранец, сообщивший, что остановился переночевать, чтобы утром двигаться дальше.

Водитель нарушил правила стоянки, кроме того, он остановился в лесу в то время, когда высок риск пожара. Полицейские объясняли ему суть нарушений и попросили переставить авто. Он незамедлительно это сделал.

Однако стражи порядка напоминают, что в подобных ситуациях водителю все-таки приходится получать штраф.

Фото: skaties.lv/degpunkta