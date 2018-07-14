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В прибрежных городах и поселках во вторую субботу июля традиционно отмечаются День рыбака и Праздник моря.

В программе праздничных мероприятий - шествия, спортивные соревнования на морскую тематику, музыкальные представления, развлекательные мероприятия для больших и маленьких, ярмарки.

Широко Праздник моря будет отмечаться в Лиепае. Начнется он с минуты памяти в честь погибших моряков на Лиепайском променаде с участием представителей военно-морского флота, затем на воду будет спущен венок в знак уважения тем, чью жизнь забрало море.

На Празднике моря в Лиепае также предусмотрены выступления музыкантов, разнообразные детские программы, спортивные игры, соревнования лодок викингов, художественный пленэр, ярмарка и др.

В Вентспилсе с 8 до 17 на рыночной площади в старом городе будет проходить праздничная ярмарка, на городском пляже в 10.00 начнется открытый чемпионат Вентспилса по пляжному волейболу, а в 12.30 в акватории Венты пройдет кубок Вентспилсского порта по парусному спорту.

Также обширная программа культурных, спортивных и развлекательных мероприятий сегодня предусмотрена в Рое, Салацгриве, Энгуре, Колке и во многих рыбацких поселках по всему побережью.

Фото: laiki.lv/zvejnieksvetki