В прибрежных городах проходят День рыбака и Праздник моря (8)

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Общество | 14 июля 2018 года, 10:14

В прибрежных городах и поселках во вторую субботу июля традиционно отмечаются День рыбака и Праздник моря.

В программе праздничных мероприятий - шествия, спортивные соревнования на морскую тематику, музыкальные представления, развлекательные мероприятия для больших и маленьких, ярмарки.

Широко Праздник моря будет отмечаться в Лиепае. Начнется он с минуты памяти в честь погибших моряков на Лиепайском променаде с участием представителей военно-морского флота, затем на воду будет спущен венок в знак уважения тем, чью жизнь забрало море.

На Празднике моря в Лиепае также предусмотрены выступления музыкантов, разнообразные детские программы, спортивные игры, соревнования лодок викингов, художественный пленэр, ярмарка и др.

В Вентспилсе с 8 до 17 на рыночной площади в старом городе будет проходить праздничная ярмарка, на городском пляже в 10.00 начнется открытый чемпионат Вентспилса по пляжному волейболу, а в 12.30 в акватории Венты пройдет кубок Вентспилсского порта по парусному спорту.

Также обширная программа культурных, спортивных и развлекательных мероприятий сегодня предусмотрена в Рое, Салацгриве, Энгуре, Колке и во многих рыбацких поселках по всему побережью.

Фото: laiki.lv/zvejnieksvetki

Комментарии 8
Эх38 минут назад
Вспоминаю с ностальгией день Рыбака при "окупантах"в Зиемельблазме.Вот это был культурный мероприятий.
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www38 минут назад
День рыбака знаю. Рыбаки где?
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Светлана27 минут назад
Вот это действительно национальный праздник!......был когда-то......○○○плачу.○○○
Нет у нас больше ни рыбаков, ни рыболовного флота - распилили и в прямом, и в переносном.
Нет у нас ни трески, ни скумбрии. Плачу.
Не нужны никому наши шпроты. Плачу.
Не страшны нам уже и квоты. Плачу.
Короче, день скорби это - и по латышским погибшим морякам. И по латышским убитым рыбакам.
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