Посольство США отпраздновало независимость страны в "Замке света" (5)

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Общество | 14 июля 2018 года, 16:24

12 июля посольство США в Латвии организовало в Латвийской национальной библиотеке торжественный прием по случаю Дня независимости.

Соединенные Штаты отпраздновали День независимости 4 июля. В этом году исполнилось 242 года со дня провозглашения независимости страны от Великобритании.

В начале приема к присутствующим с торжественной речью обратилась посол США в Латвии Нэнси Бикофф-Петтит.

Прием посетили высшие должностные лица Латвии — спикер Сейма Инара Мурниеце, председатель Рижской думы Нил Ушаков с женой, руководителем бюро мэра Риги Иветой Страутиней-Ушаковой, директор департамента Европы Министерства иностранных дел Солвита Аболтиня и президент Latvijas dzelzceļš Андрис Берзиньш.

Также мероприятие посетили бывший премьер и глава Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш, омбудсмен Юрис Янсонс, мэр Резекне Александр Барташевич, некоторые депутаты Сейма и многие другие.

Фото: flickr.com/Kaspars Meinerts

Комментарии 5
Лёлик2 часа назад
Посольство США отпраздновало независимость страны в "Замке света"
+++ Ну дык , под себя и строили , резидентура ...
5
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Патриот 2 часа назад
Не страшно было?! Замок света рушится на глазах! Да и какой это замок света, самое позорное достояние Латвии! Теплица для рассады помидор.
4
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Саня2 часа назад
12-го июня посол хлещет бояру в одиночку.
8
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