Посольство США отпраздновало независимость страны в "Замке света" (5)
12 июля посольство США в Латвии организовало в Латвийской национальной библиотеке торжественный прием по случаю Дня независимости.
Соединенные Штаты отпраздновали День независимости 4 июля. В этом году исполнилось 242 года со дня провозглашения независимости страны от Великобритании.
В начале приема к присутствующим с торжественной речью обратилась посол США в Латвии Нэнси Бикофф-Петтит.
Прием посетили высшие должностные лица Латвии — спикер Сейма Инара Мурниеце, председатель Рижской думы Нил Ушаков с женой, руководителем бюро мэра Риги Иветой Страутиней-Ушаковой, директор департамента Европы Министерства иностранных дел Солвита Аболтиня и президент Latvijas dzelzceļš Андрис Берзиньш.
Также мероприятие посетили бывший премьер и глава Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш, омбудсмен Юрис Янсонс, мэр Резекне Александр Барташевич, некоторые депутаты Сейма и многие другие.
Фото: flickr.com/Kaspars Meinerts
+++ Ну дык , под себя и строили , резидентура ...