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В Риге за первые полгода решение в одностороннем порядке приняли в 43 случаях и от семей было отделено 53 ребенка. Это число ниже, чем в первой половине прошлого года, когда было принято 57 единоличных решений и 65 детей были отделены от семей.

Рассматривая решения, принятые в одностороннем порядке через 15 дней, в первой половине года в семью вернулись 14 детей, а в первой половине 2017 года таких было 27.

Сиротский суд, оценивая возможное возобновление прав на опекунство, учитывает, знают ли родители о семейных проблемах, имеют ли мотивацию сотрудничать со специалистами, используют ли услуги социальной помощи для улучшения ситуации и устранения неблагоприятных условий для развития детей.

Детям, которые не смогли вернуться в семью были предоставлены услуги проживания вне семьи, к тому же большинство детей в этом году были помещены в приемные семьи – таких 18 ребят.

Под надзор родственников было направлено 8 детей, а в учреждения по уходу – 10, что, по сравнению с прошлым годом, намного меньше.

В учреждениях по уходу в первые шесть месяцев оказывались, в основном, подростки. Например, в одном случае в кризисный центр пришел молодой человек сам, по своему желанию, потому что у него постоянный конфликт с отцом и его супругой, а мать мальчика проживает за границей и не интересуется жизнью ребенка.

В этом году четыре малыша, чьи матери отказались заботиться о них, попали в приемные семьи. Самому маленькому отделенному от семьи ребенку на момент решения было всего 3 дня.

Причины, по которым принимаются подобные решения, различны, но в большинстве случаев это проблемы с зависимостью, в результате чего родители небрежно относятся к воспитанию, дети находятся в неблагоприятных условиях и вынуждены покидать свои дома.

Например, в одном случае сиротский суд совместно с Госполицией обследовали место жительства и установили, что семья проживает в подвале, у родителей были признаки, свидетельствующие о применении наркотических веществ, и не был обеспечен надлежащий уход, который необходим ребенку в возрасте одного года.

В другом случае мать детей была арестована, а несколько ее детей, обнаруженные по месту жительства, находились в антисанитарных условиях и без подключенного электричества.

Еще в одном случае мать была в такой степени алкогольного опьянения, что выражала мысли о самоубийстве в присутствии своего ребенка, вела себя неадекватно и не могла позаботиться о нем.

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