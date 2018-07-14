В Риге за шесть месяцев из семей забрали 53 ребенка (9)
В Риге за первые полгода решение в одностороннем порядке приняли в 43 случаях и от семей было отделено 53 ребенка. Это число ниже, чем в первой половине прошлого года, когда было принято 57 единоличных решений и 65 детей были отделены от семей.
Рассматривая решения, принятые в одностороннем порядке через 15 дней, в первой половине года в семью вернулись 14 детей, а в первой половине 2017 года таких было 27.
Сиротский суд, оценивая возможное возобновление прав на опекунство, учитывает, знают ли родители о семейных проблемах, имеют ли мотивацию сотрудничать со специалистами, используют ли услуги социальной помощи для улучшения ситуации и устранения неблагоприятных условий для развития детей.
Детям, которые не смогли вернуться в семью были предоставлены услуги проживания вне семьи, к тому же большинство детей в этом году были помещены в приемные семьи – таких 18 ребят.
Под надзор родственников было направлено 8 детей, а в учреждения по уходу – 10, что, по сравнению с прошлым годом, намного меньше.
В учреждениях по уходу в первые шесть месяцев оказывались, в основном, подростки. Например, в одном случае в кризисный центр пришел молодой человек сам, по своему желанию, потому что у него постоянный конфликт с отцом и его супругой, а мать мальчика проживает за границей и не интересуется жизнью ребенка.
В этом году четыре малыша, чьи матери отказались заботиться о них, попали в приемные семьи. Самому маленькому отделенному от семьи ребенку на момент решения было всего 3 дня.
Причины, по которым принимаются подобные решения, различны, но в большинстве случаев это проблемы с зависимостью, в результате чего родители небрежно относятся к воспитанию, дети находятся в неблагоприятных условиях и вынуждены покидать свои дома.
Например, в одном случае сиротский суд совместно с Госполицией обследовали место жительства и установили, что семья проживает в подвале, у родителей были признаки, свидетельствующие о применении наркотических веществ, и не был обеспечен надлежащий уход, который необходим ребенку в возрасте одного года.
В другом случае мать детей была арестована, а несколько ее детей, обнаруженные по месту жительства, находились в антисанитарных условиях и без подключенного электричества.
Еще в одном случае мать была в такой степени алкогольного опьянения, что выражала мысли о самоубийстве в присутствии своего ребенка, вела себя неадекватно и не могла позаботиться о нем.
Фото: pexels.com
Вот все правильно я написала про тебя, свинью в прошлой и будущей жизни...и в настоящем тоже.
Вот карма-то!
А вы с Латвиешу патриотом, безусловно, гомосексуальная пара, - только вряд ли состоятельная.
Ужас, а не карма!