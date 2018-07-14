Рижская дума застрахует здоровье своих работников почти на миллион евро (6)
Общество | 14 июля 2018 года, 19:14
Рижская дума выделила на страхование здоровья сотрудников самоуправления 980 815 евро, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.
В объявленной самоуправлением закупке победил латвийский филиал страховой компании Gjensidige. В целом застрахованы будут 4492 работника.
В конкурсе принимали участие три страховые компании - Gjensidige, BTA Baltic Insurance Company и Compensa Life Vienna Insurance Group SE.
Фото: skaties.lv/Jānis Zvērs
У них и здравоохранение бесплатно ,за наш счет.А нам плати налоги, а потом еще и за себя платить.А почему бы думским работникам,кроме полиции и пожарников, самим бы со своей зарплаты не купить себе полисы,м жить как все.
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Да чтобы вы там все передохли до страховки!
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Ну что, нормально. Ждите подъёма цен на проезд.
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