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Рижская дума выделила на страхование здоровья сотрудников самоуправления 980 815 евро, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

В объявленной самоуправлением закупке победил латвийский филиал страховой компании Gjensidige. В целом застрахованы будут 4492 работника.

В конкурсе принимали участие три страховые компании - Gjensidige, BTA Baltic Insurance Company и Compensa Life Vienna Insurance Group SE.

Фото: skaties.lv/Jānis Zvērs