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Теперь больше русскоязычных школьников будут поступать в российские вузы, пополняя бюджет России, сказал посол России в Латвии Евгений Лукьянов, комментируя запрет с 1 января 2019 года на прием студентов на программы обучения на русском языке в частных вузах Латвии.

Посол дал позитивную оценку латвийско-российским отношениям, пишет Rus.lsm.lv.

Лукьянов подчеркнул, что омрачить позитивный фон не могут даже поправки, касающиеся частных вузов.

Российский посол отметил, что этот запрет является огромным преимуществом для РФ, поскольку теперь русскоязычные школьники из Латвии будут охотнее поступать в российские вузы, пополняя бюджет страны.

"Какими бы отношения ни были, они будут только лучше. Мое отношение к Латвии очень позитивное. Выдержанное, я бы даже сказал. Этому отношению уже 48 лет. Скоро вот 50 будет. Надеюсь, еще в рамках срока моей работы здесь. Когда тебе что-то нравится, объективность — не главный критерий. Нужно очаровываться, нужно давать бонус какой-то — эмоциональный, этический. Здесь все славно! Извините, не ставят никаких препятствий для получения русского образования. Русское образование надо в России получать!", — заявил дипломат.

Напомним, как ранее писал Mixnews, президент Латвии Раймондс Вейонис 4 июля утвердил поправки, запрещающие преподавание на русском языке в частных вузах и колледжах страны, несмотря на многочисленные призывы различных организаций, включая партию "Согласие", не делать этого.

Поправки были предложены министерством образования и науки с учетом реформы среднего образования. До этого закон о вузах регулировал только использование языков в государственных высших учебных заведениях.