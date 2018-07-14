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Ведущий латвийский боксер Майрис Бриедис 21 июля сразится в Москве с французом Брендоном Делорье.

Дуэль Бриедиса и француза Делорье станет разогревочным боем перед главным событием вечера – финалом Всемирной суперсерии бокса. При этом латвиец до последнего оставался резервистом для этого поединка – если бы Усик или Гасиев решили отказаться от участия.

"Чувствую себя хорошо, но 21 июля буду чувствовать себя еще лучше. Тренировочный лагерь был немного дерганным, поскольку месяц не было ясности, будет ли Усик боксировать в финале. Не знали, к чему готовиться. Подготовился я на 60%, но надеюсь, что это качественные проценты. Рассчитываю показать хороший бокс", - отметил Бриедис.

В своем Instagram аккаунте спорсмен поблагодарил всех за помощь в подготовке к поединку.

"Спасибо всем кто принимал участие в моей подготовке к бою! Сегодня был заключительный день тренировок перед поединком! До встречи в Москве 21-го июля!", - написал Бриедис.

За время карьеры Бриедис провел 24 боя. В них он одержал 23 победы, причем, 18 из них – нокаутом.