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Латвия, Литва и Эстония награждены международной Вестфальской премией мира. От имени Латвии премию в Германии получил президент Раймонд Вейонис.

Премия странам Балтии присуждена за вклад в мирное и демократичное развитие региона.

Вейонис, выступая на церемонии награждения в Мюнстере, отметил, что эта награда является напоминанием всему миру о силе духа жителей стран Балтии и их стремлении к свободе. Президент выразил уверенность в том, что будущее всех трех стран Балтии - в составе единой Европы, где царят сотрудничество, солидарность и решимость достигать общих целей.

Как сообщает Deutsche Welle, наградив страны Балтии, жюри дало оценку особым усилиям этих государств в европейской интеграции.

"Эстония, Латвия и Литва являются северными форпостами Евросоюза, из-за их географического положения эти страны сегодня уязвимы. Необходимо оценить по достоинству их усилия по интеграции в Европу и оказать им поддержку", - так обосновал выбор жюри председатель Вестфальского экономического общества, которое вручает премию, Райнхард Цинканн.

Вестфальская премия мира была учреждена в 1998 году и вручается раз в два года за особый вклад в укрепление мира в Европе и остальном мире.