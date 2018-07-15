Синоптики обещают жару и грозовые ливни
Общество | 15 июля 2018 года, 10:00
В Латвии сегодня ожидается жаркий день, во многих регионах пройдут грозовые ливни, прогнозируют синоптики.
В основном грозы прогремят в восточных и юго-восточных регионах Латвии. Во время грозы возможны сильные порывы ветра и град.
Самый солнечный день будет в Курземе, не ожидается осадков также в Земгале и Видземе.
Температура воздуха на большей части территории страны составит +26..+29 градусов, прохладнее будет на морском побережье.
В Риге воздух сегодня прогреется до +23.. +27 градусов.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что период жары будет длительным - на следующей неделе температура воздуха повысится до +30 градусов, теплыми будут и ночи.
Фото: pixabay.com