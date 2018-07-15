Новейший прогноз: жара в Латвии может продлиться до августа (13)

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Общество | 15 июля 2018 года, 13:36

Установившаяся в Латвии жара в ближайшие дни усилится и с небольшими ослаблениями продлится до августа, прогнозирует Global Forecast System.

Ранее прогнозировалось, что на следующей неделе Латвии достигнет циклон с юго-запада, который принесет осадки. Однако последние прогнозы показывают, что циклон пройдет достаточно далеко и будет мало влиять на погоду в Латвии.

По прогнозам Global Forecast System, на следующей неделе, за исключением морского побережья, температура воздуха составит +27..+32 градуса, немного прохладнее будет только в понедельник. Также ожидаются частые грозы, больше всего осадков будет в Латгале. Минимальная температура воздуха ночью составит +15..+20 градусов.

Комментарии 13
П_дец сельскому хозяйству, недоумок!3 часа назад
И коровам, и овцам, - все без кормов останутся.
Но на это твои тупые мозги не срабатывают.
Тупа-а-а-ая троллятина.
Лучше б заткнулся.
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Гражданин убитой латвии 4 часа назад
Огромное спасибо природе !!! Чтоб сгорело все правительство с их потомками до тла .
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НАДЕЖДА3 часа назад
Я дико извыняюсь, шо не по тэме, но зачем нам этот шухэр и оплата гешефтов мэстного гидромэтцэнтра? Зачем нам все эти шлимазлы, если есть мировые глобальные компании?
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