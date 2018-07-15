Новейший прогноз: жара в Латвии может продлиться до августа (13)
Общество | 15 июля 2018 года, 13:36
Установившаяся в Латвии жара в ближайшие дни усилится и с небольшими ослаблениями продлится до августа, прогнозирует Global Forecast System.
Ранее прогнозировалось, что на следующей неделе Латвии достигнет циклон с юго-запада, который принесет осадки. Однако последние прогнозы показывают, что циклон пройдет достаточно далеко и будет мало влиять на погоду в Латвии.
По прогнозам Global Forecast System, на следующей неделе, за исключением морского побережья, температура воздуха составит +27..+32 градуса, немного прохладнее будет только в понедельник. Также ожидаются частые грозы, больше всего осадков будет в Латгале. Минимальная температура воздуха ночью составит +15..+20 градусов.
Но на это твои тупые мозги не срабатывают.
Тупа-а-а-ая троллятина.
Лучше б заткнулся.