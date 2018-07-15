Госпогранохрана предупреждает о большом потоке машин на границе с Россией (12)
Общество | 15 июля 2018 года, 14:53
На пункте пограничного контроля Терехово образовалась очередь легковых автомобилей, сообщает Государственная пограничная охрана (ГПО).
По данным латвийских пограничников, с российской стороны на пункте Терехово-Бурачки возникли технические проблемы в работе компьютерных систем, поэтому приостановлена проверка зарегистрированных в ЕС легковых транспортных средств.
Такие же проблемы наблюдаются на пограничном пункте Гребнево-Убылинка, где в настоящее время осуществляется лишь пограничный контроль автомобилей, зарегистрированных на территории России, Белоруссии и Казахстана.
В настоящее время на границе в Терехово в очереди стоят 70 легковых и 10 грузовых автомобилей.
Фото: flickr.com/Jelger
Ага, нищие россияне едут тратить бабло в забытую Богом страну, где на центральных улицах столицы ветер воёт. Спасибо, что поднимают экономику Латвии :))
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Россия готовит плацдарм в Гейрожопе. Вот так осветят СМИ.
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сегодняшнего дежурного по эфиру за Latvijas patriota какая - то слишком вульгарная и мало соответствует постоянному представителю. Наверное постоянный побежал смотреть заключительный матч по футболу , а на его место посадили первого попавшего , или Сраня за двоих старается - эти коменты ему по стилю как раз ему соответствует , тем более его вообще такой спорт не интересует. Так что можно констатировать , что качество коментов нац.группы в целом все ниже и ниже .
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