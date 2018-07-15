Общество |

На пункте пограничного контроля Терехово образовалась очередь легковых автомобилей, сообщает Государственная пограничная охрана (ГПО).

По данным латвийских пограничников, с российской стороны на пункте Терехово-Бурачки возникли технические проблемы в работе компьютерных систем, поэтому приостановлена проверка зарегистрированных в ЕС легковых транспортных средств.

Такие же проблемы наблюдаются на пограничном пункте Гребнево-Убылинка, где в настоящее время осуществляется лишь пограничный контроль автомобилей, зарегистрированных на территории России, Белоруссии и Казахстана.

В настоящее время на границе в Терехово в очереди стоят 70 легковых и 10 грузовых автомобилей.

Фото: flickr.com/Jelger