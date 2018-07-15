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Вместе с жарой ожидается, что озоновый слой над Латвией будет тоньше, соответственно земли достигнет более интенсивное ультрафиолетовое излучение, свидетельствует информация Национального управления океанических и атмосферных исследований США, пишет Skaties.lv .

Количество озона в стратосфере над Латвией моментами может уменьшиться до 300 и даже меньше единиц Добсона.

Во второй половине лета интенсивность ультрафиолетового излучения постепенно снижается, но в ближайшие две недели она сохранится на уровне характерном для первой половины июля.

Людям с чувствительной не рекомендуется загорать без защитного крема. Осторожнее всего стоит быть в середине дня - с 12 до 15 часов.

От ультрафиолетовых лучей нужно также защищать глаза. Стоит помнить, что многие поверхности, такие как вода и светлый песок, отражают солнечный свет, пишет Skaties.lv .

В Латвии ультрафиолетовое излучение измеряют в Руцаве, где индекс ультрафиолетовой радиации в субботу, 14 июля, достиг 6,9 пунктов. В этом году максимум был зарегистрирован 15 и 29 июня, когда индекс поднялся до 8 пунктов.

Ранее сообщалось, что в Латвии начался один из самых длинных периодов жары за последние годы. Возможно, такая погода продлится до августа.

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