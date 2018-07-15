Общество |

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) объявило конкурс на аренду 15 новых автомобилей с тонированными стеклами окон, сообщает Skaties.lv .

Бюро необходимо обеспечение полной сервисной аренды 15 машин на период в 36 месяцев. KNAB планирует арендовать 13 легковых автомобилей и два микроавтобуса. Предусматриваемая цена договора составляет 150 000 евро, свидетельствует информация на сайте бюро.

Требования конкурса предусматривают, что автомобили должны быть доставлены до января 2019 года.

Претендент должен предусмотреть возможность для переделки двух машин в оперативный транспорт.

Также участникам конкурса нужно обеспечить смену государственного номерного знака один раз в год за отдельную плату. Желательно не регистрировать все автомобили в Дирекции безопасности дорожного движения в один день, чтобы таким образом избежать номерных знаков одной серии и минимальных различий в комбинации цифр.

Требования конкурса предусматривают, что все предложенные автомобили могут быть разных металических цветов, с исключением ярких оттенков.

Также весь арендуемый транспорт должен иметь тонированные стекла окон.

Фото: facebook.com/KNAB.LV