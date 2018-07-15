Пропавший в Юрмале молодой человек найден живым и здоровым (2)
Общество | 15 июля 2018 года, 20:31
Пропавший 13 июля Илья Семенов найден в Юрмале живым и здоровым, сообщает Госполиция в своем Twitter.
Стражи порядка благодарят всех, кто делился новостью о пропаже молодого человека.
Bezvēsts prombūtnē bijušais Iļja Semjonovs ir atradies Jūrmalā sveiks un vesels. Paldies visiem, kuri dalījās ar ziņu! https://t.co/esOm4hNp67— Valsts policija (@Valsts_policija) 15 июля 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что Госполиция разыскивает пропавшего без вести в Юрмале молодого мужчину 1990 года рождения.
Фото: Valsts policija
Прекрасно! Странно , что такой респектабельный молодой человек вообще создал какие - то неприятности. Он явно задержался , но не пропал.
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U tebja jestj tjozka.:)
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