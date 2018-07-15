Пропавший в Юрмале молодой человек найден живым и здоровым (2)

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Общество | 15 июля 2018 года, 20:31

Пропавший 13 июля Илья Семенов найден в Юрмале живым и здоровым, сообщает Госполиция в своем Twitter.

Стражи порядка благодарят всех, кто делился новостью о пропаже молодого человека.

Напомним, ранее сообщалось, что Госполиция разыскивает пропавшего без вести в Юрмале молодого мужчину 1990 года рождения.

Фото: Valsts policija

Комментарии 2
!!!2 часа назад
Прекрасно! Странно , что такой респектабельный молодой человек вообще создал какие - то неприятности. Он явно задержался , но не пропал.
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Nitj1 час назад
U tebja jestj tjozka.:)
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