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Пропавший 13 июля Илья Семенов найден в Юрмале живым и здоровым, сообщает Госполиция в своем Twitter.

Стражи порядка благодарят всех, кто делился новостью о пропаже молодого человека.

Bezvēsts prombūtnē bijušais Iļja Semjonovs ir atradies Jūrmalā sveiks un vesels. Paldies visiem, kuri dalījās ar ziņu! https://t.co/esOm4hNp67 — Valsts policija (@Valsts_policija) 15 июля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Госполиция разыскивает пропавшего без вести в Юрмале молодого мужчину 1990 года рождения.

Фото: Valsts policija