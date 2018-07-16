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Срок угроз и предупреждений, который длился почти год, уже закончился, и в августе без водительских прав останутся первые неплательщики алиментов, сообщила в воскресенье, 15 июля, передача LNT Ziņas.

Администрация фонда гарантии средств содержания в середине июня приняла первое решение реально наложить запрет на право водить автомобиль. Таких решений было принято уже 16. Оповещения о наложении запрета отправлены неплательщикам алиментов, однако в течение месяца их можно обжаловать.

Сначала администрация собирается наказать самых больших должников. На данный момент самый большой долг за неуплату алиментов превышает 60 000 евро. Однако число таких решений возрастет, поскольку уже сейчас отправлено около 100 оповещений должникам, которые в течение 20 дней могут подать свои объяснения. Если они не будет убедительными, последует процесс принятия и исполнения решения. В целом число оставшихся без водительских прав должников может превысить 4000-5000.

Законом разрешено наложить запрет на водительские права уже с апреля прошлого года, однако тогда начался предупредительный период, длившийся один год. Это было связано с целью защитить интересы ребенка и способствовать выплате алиментов, пояснила администрация.

Цель оправдала себя, поскольку более чем 3000 должников стали платить алименты, а еще 315 заключили соглашение о погашении долга.

Однако это всего лишь часть должников, общее число которых превышает 38 000. Фонд гарантий вместо них в целом заплатил второму родителю ребенка 264 млн евро.

Фото: pexels.com