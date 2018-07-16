Без водительских прав останутся 16 неплательщиков алиментов (5)

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Общество | 16 июля 2018 года, 07:00

Срок угроз и предупреждений, который длился почти год, уже закончился, и в августе без водительских прав останутся первые неплательщики алиментов, сообщила в воскресенье, 15 июля, передача LNT Ziņas.

Администрация фонда гарантии средств содержания в середине июня приняла первое решение реально наложить запрет на право водить автомобиль. Таких решений было принято уже 16. Оповещения о наложении запрета отправлены неплательщикам алиментов, однако в течение месяца их можно обжаловать.

Сначала администрация собирается наказать самых больших должников. На данный момент самый большой долг за неуплату алиментов превышает 60 000 евро. Однако число таких решений возрастет, поскольку уже сейчас отправлено около 100 оповещений должникам, которые в течение 20 дней могут подать свои объяснения. Если они не будет убедительными, последует процесс принятия и исполнения решения. В целом число оставшихся без водительских прав должников может превысить 4000-5000.

Законом разрешено наложить запрет на водительские права уже с апреля прошлого года, однако тогда начался предупредительный период, длившийся один год. Это было связано с целью защитить интересы ребенка и способствовать выплате алиментов, пояснила администрация.

Цель оправдала себя, поскольку более чем 3000 должников стали платить алименты, а еще 315 заключили соглашение о погашении долга.

Однако это всего лишь часть должников, общее число которых превышает 38 000. Фонд гарантий вместо них в целом заплатил второму родителю ребенка 264 млн евро.

Фото: pexels.com

Комментарии 5
Дети уже выросли1 час назад
Но, насколько я помню, в изготовлении ребёнка участвуют двое ? )))
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Бывший2 часа назад
В Англии Ирландии сдадут на новые
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Наблюдатель1 час назад
А мужики так устроены все на холяву . С детства мама потом жена . Женщины мы их сами разбаловали , их поведение и хамство не пресекаем все в надежде что завтра будет по другому ,а надежда обманная и все по кругу . А сейчас как посмотришь в магазинах чуть заработал , на халтурил бегом в магазин за пойлом , по моложе за наркотой и сигаретами , игральные заведения . Вот мужчины 21 века печально но факт .
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