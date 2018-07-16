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В понедельник, 16 июля, температура воздуха в Латвии повысится. Во второй половине дня в большинстве регионов страны воздух прогреется до +27..+30 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью умеренный северный, северо-восточный ветер понизит температуру воздуха до +14..+19 градусов. В течение дня ветер будет дуть умеренно, достигая скорости 8-13 метров в секунду.

На побережье температура воздуха не превысит +25 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, которая временами будет усиливаться. Вероятность осадков остается низкой. Температура воздуха ночью понизится до +17..+19 градусов, днем будет дуть умеренный северо-восточный и северный ветер. В центре столицы воздух прогреется до +29 градусов, а в Юрмале температура воздуха не превысит +24 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, жара в Латвии в ближайшие дни усилится и с небольшими ослаблениями продлится до августа.

Фото: pexels.com