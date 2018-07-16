Общество |

79-летний пенсионер Роберт Погорелов заслужил внимание окружающих тем, что стал собственноручно своими силами начал латать ямы на подъездных дорогах к многоэтажному дому на улице Эйзенштейна, сообщает передача Degpunktā на телеканале LNT.

Зная, что владельцы земли не решают ситуацию с дорогой уже годами, Роберт сам купил необходимые стройматериалы и начал работу.

"Я так решил - много умных людей боролись и до сих пор борются за то, чтобы эту дорогу отремонтировали. Около нашего дома стали прокладывать чудесную дорогу, а потом все вдруг остановилось и дальше никто этим не занимался", - рассказал пенсионер.

В департаменте сообщения Рижской думы сообщили, что в этой ситуации они помочь не могут - муниципальное учреждение не имеет права вкладывать налоги жителей в ремонт частной собственности.

Именно поэтому Роберт взял инициативу в свои руки и заделал восемь ям во дворе многоэтажного дома. У мужчины ушло на это около 70 евро и несколько часов работы.

Пенсионер рассказал, что ему осталось заделать всего лишь одну яму, заполнение которой доставляет трудности, поскольку в ней находится канализационный люк.

Фото: Skaties.lv