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В этот понедельник, 16 июля, в связи с запланированным ремонтом водопровода на улицах Кална и Маза Кална с 13 до 21 часа будет отключено водоснабжение, сообщает Rīgas ūdens.

Воды не будет на промежутке улицы Кална от улицы Даугавпилс до улицы Лаувас и на промежутке улицы Маза Кална от улицы Кална до улицы Лудзас.

Подача воды будет прекращена на следующих объектах:

на улице Кална 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9A, 10, 11A, 12, 13, 13A, 13B, 14, 15, 15A, 15B, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 68;

на улице Маза Кална 21, 22, 22A, 24, 25, 25A, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

на улице Лаувас 7, 7A, 9.

Указанное время проведения ремонтных работ может меняться в зависимости от объема работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды.

Rīgas ūdens приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства.

Фото: pixabay.com