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Два произошедших один за другим пожара повышенной опасности подтвердили, что система гражданской обороны в Латвии на практике не работает. И речь идет не только о неумении ответственных служб коммуницировать с населением, но об абсолютном отсутствии их взаимного координирования, что не позволяет эффективно устранять угрозы, пишет газета Neatkarīgā.

Пока армия тушила пожар на Адажском полигоне на одном фланге, а Государственная служба леса - на другом, посередине огонь продолжал быстро распространяться. Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) была вызвана с непростительным опозданием. А в Олайне жители в течение шести часов не имели никакой информации о том, что горит и взрывается, и не надо ли им эвакуироваться. Об этом также слушатели радио Baltkom сообшали порталу Mixnews.

ГПСС время от времени проводит проверки сирен тревоги, учит, что в чрезвычайных ситуациях следует включить радио и ждать указаний, но все это совершенное лишено смысла, если в действительности во время реально опасных инцидентов в эфире часами царит информационный вакуум, и даже руководителям муниципальных комиссий по гражданской обороне приходится искать в соцсетях информацию на уровне "одна тетушка сказала".

Только 14 июня поступила информация о том, что пожар на полигоне потушен. В целом выгорело 770 гектаров и приблизительно 350 из них были с молодыми посевами.

"Никто из нас ничего там не сделал, как положено. Мы все провалились. Все, начиная с армии и, заканчивая Адажской думой", - заявил мэр Адажи Марис Спринджукс.

Издание подчеркивает, что основная проблема заключалась в недостатке коммуникации. Для всех работ по тушению пожара не хватало одного координатора. Поэтому работы проводились неправильно, а в информационном пространстве была подана неверная информация.

Мэр Адажи считает, что в таком случае следовало обязательно создать координационный штаб - хоть под зонтом, но должен быть один координатор, который регулирует работы и поток информации. По его словам, этим координатором должна была стать ГПСС, имеющая самый большой опыт в работе с огнем.

Напомним, пожар на Адажском полигоне начался 10 июня и был потушен вечером 14 июня. В его тушении участвовали ГСЛ и ГПСС.

Фото: flickr.com/Edijs Palēns