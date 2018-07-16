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В рамках работы по улучшению качества услуг, Maxima Latvija продолжает развивать сеть касс самообслуживания. Предприятие уже установило 55 новых касс в 13 магазинах Maxima по всей Латвии.

Инвестировав в целом 661 846,00 евро, предприятие Maxima Latvija во втором квартале этого года установило кассы самообслуживания еще в 11 магазинах в Риге, Саласпилсе, Кекаве и Лимбажи, а в двух увеличила их количество — в Риге и Юрмале.

"Maxima Latvija продолжает целенаправленно совершенствовать для клиентов среду для покупок. С 2009 года, когда мы первыми начали внедрять в магазинах Maxima модель касс самообслуживания, они стали неотъемлемой частью современного процесса покупок, и они особенно удобны при небольших покупках. Все больше касс самообслуживания мы размещаем не только в магазинах Maxima XX и Maxima XXX, но и в магазинах формата Maxima X, а также в новых магазинах convenience store, или магазинах малого формата Maxima Express", - рассказала член правления Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

В настоящее время кассы самообслуживания доступны покупателям в 41 магазине Maxima.

Кассы самообслуживания не только делают процесс покупок более удобным для клиентов, но и снижают нагрузку на сотрудников. Кассир обслуживает в среднем от 400 до 600 клиентов в день.

В свою очередь, во всех магазинах Maxima Latvija покупки ежедневно совершают более 300 тысяч жителей.