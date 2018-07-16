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В субботу, 14 июля, литовские пограничники задержали четырёх нелегальных мигрантов из Вьетнама и перевозившего их латвийца, сообщила Служба охраны государственной границы (СОГГ).

Работники пограничной заставы Калвария на дороге Мариямполе-Сувалки близ границы с Польшей проводили факультативную проверку автомобилей и их пассажиров.

Пограничники остановили автомобиль Saab 9-5 с латвийскими номерными знаками, но его водитель, как подозревается, притворился, будто не заметил стоявших у дороги полицейских в униформе и их чёткий сигнал об остановке, и проехал мимо пограничников, правда, не увеличивая скорости.

Примерно в 300 метрах от места остановки пограничники на внедорожнике Mitsubishi Pajero догнали Saab 9-5 и заблокировали ему путь.

Оказалось, что водитель машины - 24-летний гражданин Латвии. Вместе с ним в машине ехали четыре человека, у которых были паспорта, выданные вьетнамским гражданам 17, 23, 27 и 31 года. У них не было шенгенской визы и подтверждающих законность въезда в шенгенскую зону пограничных отметок.

Варенский отряд СОГГ начал досудебное расследование в связи с незаконной перевозкой людей через государственную границу, за что грозит тюремное заключение на срок до восьми лет. Водитель помещён в изолятор.

Гражданину Латвии придётся понести ответственность в административном порядке за неподчинение законным требованиям должностного лица остановить транспортное средство. За это нарушение предусмотрен штраф в размере от 850 до 1,2 тыс. евро.

Пограничники поместили в изолятор также трёх взрослых нелегальных мигрантов, а несовершеннолетнего вьетнамца отправили в Центр приёма беженцев в Рукле.

Фото: pixabay.com