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Министерство обороны планирует потратить до 42 000 евро на создание и установку рекламного стенда с видеоэкраном, посвященному столетию борьбы Латвии за независимость, пишет Skaties.lv.

В следующем году, когда будет отмечаться столетие Латвии, у здания министерства, на стороне улицы Элизабетес планируется установить стенд, который министерство хочет видеть как оригинальный объект среды с видеоэкраном.

Прохожие смогут узнавать об актуальных новостях в области обороны, о ценностях и традициях военных, а также получать информацию о военной истории Латвии, пояснили в ведомстве.

Министерство обороны объявило конкурс на разработку концепции такого стенда и ее реализаци. Претенденты могут подавать свои заявки до 16 августа.