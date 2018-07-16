Минобороны потратит 42 тысячи евро на стенд о борьбе за независимость Латвии (16)
Общество | 16 июля 2018 года, 19:04
Министерство обороны планирует потратить до 42 000 евро на создание и установку рекламного стенда с видеоэкраном, посвященному столетию борьбы Латвии за независимость, пишет Skaties.lv.
В следующем году, когда будет отмечаться столетие Латвии, у здания министерства, на стороне улицы Элизабетес планируется установить стенд, который министерство хочет видеть как оригинальный объект среды с видеоэкраном.
Прохожие смогут узнавать об актуальных новостях в области обороны, о ценностях и традициях военных, а также получать информацию о военной истории Латвии, пояснили в ведомстве.
Министерство обороны объявило конкурс на разработку концепции такого стенда и ее реализаци. Претенденты могут подавать свои заявки до 16 августа.
И потом, разве на нем показывается не вечная борьба?
И основные вехи?
Как от вас народ устал, уроды вы неописуемые!
И о тех, кто трусливо пережидал 90е за пределами страны.
И сколько пойла было выпито на "баррикадах"...