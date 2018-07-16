Население Латвии стареет: больше всего пенсионеров в Латгале (5)
Общество | 16 июля 2018 года, 18:44
За последние неполные восемь лет удельный вес людей предпенсионного возраста в Латвии вырос почти на 10%, пишет Neatkarigа.
Самый низкий удельный вес жителей в возрасте 55-64 лет - в Рижском регионе (12,8%), самый высокий - в Латгале (15,8%).
По данным Центрального статистического управления, в начале этого года в Латвии насчитывалось 269,8 тыс. или 13,9% жителей предпенсионного возраста, и с каждым годом их число увеличивается. С 2010 до 2018 года оно выросло на 9,1%.
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Правительству ведь наплевать что,где и как. Если нужно напомнить о себе,то обязательно приедут и покрасуются пару часов,по обещают чего-нибудь. Сами даже не знают где Латгалия находится, водила привезет и отвезет обратно,он то дорогу знает.
А между тем местные из Латгальской партии/Единства тупят, ничего не делают и воруют по-чёрному. А KNAB даже ухом не шевелит.
Тут должны "прописаться" прокуратура и KNAB на постоянной основе,и в конце концов начать работать(!!!)