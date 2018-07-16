Население Латвии стареет: больше всего пенсионеров в Латгале (5)

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Общество | 16 июля 2018 года, 18:44

За последние неполные восемь лет удельный вес людей предпенсионного возраста в Латвии вырос почти на 10%, пишет Neatkarigа.

Самый низкий удельный вес жителей в возрасте 55-64 лет - в Рижском регионе (12,8%), самый высокий - в Латгале (15,8%).

По данным Центрального статистического управления, в начале этого года в Латвии насчитывалось 269,8 тыс. или 13,9% жителей предпенсионного возраста, и с каждым годом их число увеличивается. С 2010 до 2018 года оно выросло на 9,1%.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 5
Владлен42 минуты назад
Зато это самый ответственный и преданный электорат. Что еще надо для хорошего продвижения. Пропитанный оккупацией, но все таки сохранившие латышскость. Молодые не ходят на выборы , ну а если выбирают, то другие страны.
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Это вполне объяснимо54 минуты назад
Из самой бедной части Латвии уехало больше всего молодёжи, поэтому и %-ное соотношение такое.
Правительству ведь наплевать что,где и как. Если нужно напомнить о себе,то обязательно приедут и покрасуются пару часов,по обещают чего-нибудь. Сами даже не знают где Латгалия находится, водила привезет и отвезет обратно,он то дорогу знает.
А между тем местные из Латгальской партии/Единства тупят, ничего не делают и воруют по-чёрному. А KNAB даже ухом не шевелит.
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А в Риге ведь не знают30 минут назад
Что творится в Латгалии и Даугавпилсе в целом. Этим и пользуют всякие прохиндеи в руководстве городов. Показывают только видимость "бурной"работы. Толком ничего не делается,а денежки тю-тю, да ещё сами и тарифы повышают.
Тут должны "прописаться" прокуратура и KNAB на постоянной основе,и в конце концов начать работать(!!!)
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