Общество |

За последние неполные восемь лет удельный вес людей предпенсионного возраста в Латвии вырос почти на 10%, пишет Neatkarigа.

Самый низкий удельный вес жителей в возрасте 55-64 лет - в Рижском регионе (12,8%), самый высокий - в Латгале (15,8%).

По данным Центрального статистического управления, в начале этого года в Латвии насчитывалось 269,8 тыс. или 13,9% жителей предпенсионного возраста, и с каждым годом их число увеличивается. С 2010 до 2018 года оно выросло на 9,1%.

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