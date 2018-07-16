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Суд Латгальского предместья Риги отклонил сегодня ходатайство о досрочном освобождении осужденного за беспорядки 2009 года Ансиса Атаолса Берзиньша.

Решение может быть обжаловано в Рижском окружном суде в течение 10 дней. Адвокат Берзиньша Янис Муцениекс после заседания сказал, что решение будет обжаловано.

Во время заседания был обнародован факт, что в мае в камере Берзиньша был найден мобильный телефон, что прокурор использовал как аргумент против его досрочного освобождения.

Представители Рижской центральной тюрьмы и Государственной службы пробации в суде указали, что не видят оснований для досрочного освобождения, так как Берзиньш до сих пор не признал свою вину.

Адвокат Берзиньша также подал президенту Латвии повторное прошение о помиловании. Ранее президент не отозвался на такое прошение и в марте заявил, что не помилует Берзиньша, так как в Латвии нужно уважать закон и постановления суда.

Уже сообщалось, что к сроку Берзиньша приговорили к условному лишению свободы сроком на год и восемь месяцев, а также к надзору Государственной службы пробации за участие в беспорядках 13 января 2009 года в Старой Риге. Но поскольку Берзиньш не являлся в Госслужбу пробации, то суд заменил условное тюремное наказание на реальное лишение свободы.

Ему засчитали и месяцы, проведенные за решеткой в Чехии, куда он, по его словам, отправиться в «политическую ссылку». В начале 2016 года он был объявлен в международный розыск, а весной прошлого года был задержан в Чехии.

Ансис Атаолс Берзиньш — латгальский музыкант из фольклорной капеллы Maskačkas spēlmaņi, один из участников беспорядков ночи 13 января 2009 года, когда на Домской площади прошел организованный оппозицией митинг с призывом к президенту Латвии распустить Сейм.

В нем участвовали примерно 10 000 человек. Митинг прошел спокойно, но после его окончания около тысячи демонстрантов направились к зданию Сейма, где начали бить стекла в окнах, громить полицейские машины и бросать в стражей порядка булыжники, бутылки и другие предметы.

Ущерб был нанесен также нескольким зданиям и магазинам в Старой Риге, несколько полицейских и погромщиков получили травмы.

фото: Лаура Элцере/facebook.com