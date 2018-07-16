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Латвия занимает третье место в ЕС по количеству самоубийств, свидетельствуют данные Европейского статистического бюро Eurostat за 2015 год.

В Латвии в 2015 году было совершено 19,34 самоубийства на 100 тыс. населения.

Еще выше количество самоубийств в Литве - 30,29 на 100 тыс. населения и в Словении - 20,72 на 100 тыс. населения.

За Латвией следуют Венгрия (19,05 самоубийств на 100 тыс. населения), Хорватия (17,32), Бельгия (16,85), Эстония (15,89), Австрия (14,48), Польша (14,24), Франция (14,14), Люксембург (13,91), Финляндия (13,46), Чехия (13,24), Швеция (12,33), Германия (11,67), Румыния (11,43) и Нидерланды.

В ЕС в среднем показатель составляет 10,91, а ниже среднего уровень самоубийств в Португалии, Дании, Ирландии, Болгарии, Словакии, на Мальте, в Испании, Великобритании, Италии, Греции и на Кипре.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download