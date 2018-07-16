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Суд Видземского предместья в Мадоне планирует 3 августа в 10:30 рассмотреть уголовное дело, в котором гражданин Латвии обвиняется в шпионаже в пользу России, свидетельствует информация на портале tiesas.lv. Первое заседание будет открытым.

Дело было передано в прокуратуру 26 февраля. ПБ просит предъявить подозреваемому обвинение в незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи их иностранному государству, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В декабре 2017 года в ходе уголовного процесса было установлено, что гражданин Латвии в течение длительного времени по заданию российской спецслужбы собирал и передавал сведения об инфраструктуре Национальных вооруженных сил и других интересующих российские спецслужбы объектах.

19 декабря в ходе обыска по месту жительства гражданина были найдены несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, взрывчатка.

Виновному грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, первым жителем Латвии, обвиненным в шпионаже в пользу России был бывший мастер путей Елгавского отделения Latvijas dzelzceļš Александр Красноперов.

Красноперов приговорен к полутора годам тюремного заключения, 60 часам принудительных работ и пробационному надзору на год и шесть месяцев. Большая часть срока тюремного заключения будет списана, так как он решением суда на время следствия находился в тюрьме — с октября 2016 года по январь 2018-го.

Между тем, прокурор считает, что срок нахождения в тюрьме следует увеличить до трех лет и четырех месяцев, а период нахождения под дальнейшим надзором полиции — до трех лет.

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