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Жара в Латвии в ближайшие дни усилится и с небольшими ослаблениями продлится до августа. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского метеоцентра Лаура Круминя.

"До четверга ситуация существенно не изменится. Облачности будет относительно мало, ночи будут очень теплыми, температура будет не ниже +18 +20 градусов. Далее, с пятницы до воскресенья, местами, особенно на востоке страны ожидаются грозовые ливни, порывистый ветер и град", - сказала Круминя.

По ее словам, вместе с жарой ожидается, что озоновый слой над Латвией будет тоньше, соответственно земли достигнет более интенсивное ультрафиолетовое излучение.

"Ультрафиолетовая радиация сильнее всего тогда, когда солнце находится выше всего, то есть в середине дня, примерно с 11 до 15 часов. В этом время стоит избегать продолжительного нахождения под открытыми лучами солнца. При облачной погоде доза ультрафиолетового излучения, соответственно, ниже. Если человек находится на пляже, то он получает ультрафиолетовую радиацию не только напрямую, но и через отражение на песке", - сказала Круминя.

Как сообщалось ранее, в Латвии начался один из самых длинных периодов жары за последние годы.

Фото: flickr.com/Steve Baker