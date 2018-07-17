В Латвии хотят ввести обязательные электронное ID-карты (20)
Электронная ID-карта уже через пару лет может стать главным удостоверением личности в Латвии, пишет Skaties.lv .
Электронную ID-карту могут сделать обязательным документом для всех граждан и неграждан страны, которые достигли возраста 15 лет. Будут отдельные исключения, которые предусматриваются поправками в законе об Удостоверениях личности. Соответственно, паспорт станет документом для путешествий в страны, в которых электронную ID-карту не принимают.
Причиной для изменения существующего порядка служит необходимость электронно идентифицировать людей.
Сейчас Латвии это помогают делать созданные банками устройства. Однако авторы поправок к закону в таком порядке видят риски. Электронная идентификация латвийцев станет еще более актуальной в 2022 году, когда пациентам э-здоровье будет доступно только при использовании электронной ID-карты.
Обещано, что в будущем граждане смогут с помощью электронной ID-карты голосовать в выборах Сейма. В октябре этого года такой возможности еще не будет.
В понедельник поправки рассмотрит Кабинет министров, но окончательное решение примет Сейм.
Фото: flickr.com/Herdera vidusskola
Так и выдавайте её, как паспорт, на 10 лет.