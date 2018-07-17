В Латвии хотят ввести обязательные электронное ID-карты (20)

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Общество | 17 июля 2018 года, 08:30

Электронная ID-карта уже через пару лет может стать главным удостоверением личности в Латвии, пишет Skaties.lv .

Электронную ID-карту могут сделать обязательным документом для всех граждан и неграждан страны, которые достигли возраста 15 лет. Будут отдельные исключения, которые предусматриваются поправками в законе об Удостоверениях личности. Соответственно, паспорт станет документом для путешествий в страны, в которых электронную ID-карту не принимают.

Причиной для изменения существующего порядка служит необходимость электронно идентифицировать людей.

Сейчас Латвии это помогают делать созданные банками устройства. Однако авторы поправок к закону в таком порядке видят риски. Электронная идентификация латвийцев станет еще более актуальной в 2022 году, когда пациентам э-здоровье будет доступно только при использовании электронной ID-карты.

Обещано, что в будущем граждане смогут с помощью электронной ID-карты голосовать в выборах Сейма. В октябре этого года такой возможности еще не будет.

В понедельник поправки рассмотрит Кабинет министров, но окончательное решение примет Сейм.

Фото: flickr.com/Herdera vidusskola

Комментарии 20
ЛОЯЛЬНЫЙ 3 часа назад
А тебе дрянь язык кто б отрезал .
8
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Всё верно3 часа назад
Сначала решили повысить цену. А теперь сделать обязательной.)))
Так и выдавайте её, как паспорт, на 10 лет.
4
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latiw3 часа назад
Очередная афера...
4
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