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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в ходе российско-американского саммита подарил президенту США Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу, который проходил в России, сообщает агентство RNS.

Путин сделал подарок после вопроса о том, действительно ли в ситуации с Сирией "мяч на стороне России".

"Что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии. Господин президент только что говорил, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу. Господину президенту этот мяч передать, теперь он на его стороне", — сказал Путин.

Чемпионат мира по футболу 2026 года будут принимать США.

Президент Трамп поблагодарил и сказал, что передаст подарок сыну Бэрону.

"Мы надеемся, что мы также хорошо справимся с этой работой", — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США намерен предложить сделку по Сирии, по которой поддерживаемые Пентагоном "оппозиционеры" могли бы выйти из окружения. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Фото из Flickr/Dickson Dagogo