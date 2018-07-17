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Основной фактор, способствующий теневой экономике в Латвии - слишком высокие налоги, затем идет недостаточное доверие к государству, а также нехватка честности в обществе, свидетельствует исследование Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг, которое было проведено центром SKDS.

42% опрошенных назвали основным фактором, способствующим теневой экономике, высокие налоги. Почти треть, или 33% считают главным фактором нехватку доверия к государству, а 11% заявили, что теневой экономике способствует нехватка честности в обществе.

Другие факторы, в том числе обязательства по отношению к банкам и небанковским кредиторам, упомянули менее 5% населения.

По словам руководителя ассоциации Гинта Аболтиньша, все чаще приходится слышать, что небанковское кредитование в Латвии является одним из факторов, способствующих теневой экономике, но данные опроса этого не подтверждают.

68% опрощенных считают причиной выбора в пользу "зарплат в конвертах" не стремление избежать обязательств, а другие причины, например, желание получить на руки больше денег, недоверие государству и его социальной системе. Долги небанковским кредиторам были упомянуты 6% опрошенных, долги банкам - 5%.

В опросе участвовали 1005 респондентов.

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