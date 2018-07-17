Опрос: теневой экономике в Латвии способствуют слишком высокие налоги (8)

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Общество | 17 июля 2018 года, 09:59

Основной фактор, способствующий теневой экономике в Латвии - слишком высокие налоги, затем идет недостаточное доверие к государству, а также нехватка честности в обществе, свидетельствует исследование Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг, которое было проведено центром SKDS.

42% опрошенных назвали основным фактором, способствующим теневой экономике, высокие налоги. Почти треть, или 33% считают главным фактором нехватку доверия к государству, а 11% заявили, что теневой экономике способствует нехватка честности в обществе.

Другие факторы, в том числе обязательства по отношению к банкам и небанковским кредиторам, упомянули менее 5% населения.

По словам руководителя ассоциации Гинта Аболтиньша, все чаще приходится слышать, что небанковское кредитование в Латвии является одним из факторов, способствующих теневой экономике, но данные опроса этого не подтверждают.

68% опрощенных считают причиной выбора в пользу "зарплат в конвертах" не стремление избежать обязательств, а другие причины, например, желание получить на руки больше денег, недоверие государству и его социальной системе. Долги небанковским кредиторам были упомянуты 6% опрошенных, долги банкам - 5%.

В опросе участвовали 1005 респондентов.

Фото: pexels.com

Комментарии 8
Однако... 2 часа назад
Открою страшную тайну: Теневая экономика ВОЗНИКАЕТ из-за высоких налогов ,непомерных аппетитов государства, антисоциальной политики и неадекватов у ,,руля,, ..
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Ну тупые2 часа назад
Только дошло кае до жирафа вода и прошло то всего чуть меньше 30 лет пока пол страны не разбежалось и они хотят жить как в цивилизации развитой таким дурням век сидеть там где сидят в дырсе
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asd2 часа назад
Все где-то мухлюют. И если ты тоже не будешь мухлевать- то тебе не выжить на рынке, ну или будешь работать за бесплатно и кормить государство. Так что это замкнутый круг. Я не против платить все налоги, но только если их полностью платят и мои конкуренты.
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