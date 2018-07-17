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Во вторник, 17 июля, в связи с запланированным ремонтом водопровода на перекрестках улиц Плявиню и Маскавас, Резнас и Маскавас и на улице Маскавас 223 с 13.00 до 21.00 будет отключено водоснабжение, сообщает Rīgas ūdens.

Подача воды будет прекращена на следующих объектах:

на улице Маскавас 169, 171, 173, 173A, 173B, 175, 175A, 177, 179, 179A, 179B, 181, 181A, 183, 185, 187, 189, 194, 194D, 197, 199, 201, 201A, 201B, 203, 205A, 207, 213, 217, 221, 223, 223A;

на улице Ломоносова 14.

Указанное время проведения ремонтных работ может меняться в зависимости от объема работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды.

Rīgas ūdens приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства.

Фото: pixabay.com