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В связи с ограничениями дорожного движения организаторы фестиваля Positivus призывают посетителей планировать поездку в Салацгриву своевременно, поскольку могут образоваться пробки, сообщила представитель мероприятия Элва Лоренце.

По словам организаторов, из-за ремонта дороги на промежутке от Дунтес до Светциемса будут установлены ограничения - будет запрещено ехать со скоростью свыше 70 км/ч.

Также ожидаются изменения в пути к автостоянке фестиваля: в этом году въезд на официальную парковку мероприятия будет с другой стороны и посетителям фестиваля нужно будет повернуть сразу после автозаправочной станции Circle K.

Плата за въезд на официальную автостоянку составит 8 евро. Организаторы напоминают, что платить придется за каждый въезд, в независимости от проведенных на парковке часов. Если посетители будут покидать и заезжать на автостоянку многократно, представители фестиваля советуют приобрести абонемент, который стоит 20 евро.

Первых посетителей Positivus станут принимать уже в четверг, 19 июля, начиная с 17 часов, когда откроются ворота палаточного городка.

Фото: mixnews.lv