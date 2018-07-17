Организаторы Positivus предупреждают посетителей о пробках (2)

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Общество | 17 июля 2018 года, 11:57

В связи с ограничениями дорожного движения организаторы фестиваля Positivus призывают посетителей планировать поездку в Салацгриву своевременно, поскольку могут образоваться пробки, сообщила представитель мероприятия Элва Лоренце.

По словам организаторов, из-за ремонта дороги на промежутке от Дунтес до Светциемса будут установлены ограничения - будет запрещено ехать со скоростью свыше 70 км/ч.

Также ожидаются изменения в пути к автостоянке фестиваля: в этом году въезд на официальную парковку мероприятия будет с другой стороны и посетителям фестиваля нужно будет повернуть сразу после автозаправочной станции Circle K.

Плата за въезд на официальную автостоянку составит 8 евро. Организаторы напоминают, что платить придется за каждый въезд, в независимости от проведенных на парковке часов. Если посетители будут покидать и заезжать на автостоянку многократно, представители фестиваля советуют приобрести абонемент, который стоит 20 евро.

Первых посетителей Positivus станут принимать уже в четверг, 19 июля, начиная с 17 часов, когда откроются ворота палаточного городка.

Фото: mixnews.lv

Комментарии 2
Патриот 40 минут назад
Одни вешаются, другие отрываются, Латыши с ума посходили! Бардель устроили, трахают на площадке друг дружку как кролики по десять раз. Вот вам и весь позитив!
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Бедная Салацгриваменьше минуты назад
Все там обосeрут и обоссут но это было и прошлый раз. Культура такая
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