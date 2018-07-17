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С 2019 года в магазинах будет запрещено использовать бесплатные полиэтиленовые пакеты - это предусмотрено одобренными сегодня правительством поправками к закону об упаковке.

Согласно поправкам, с 1 января 2019 года в торговых местах покупателям больше не будут бесплатно выдаваться полиэтиленовые пакеты. Ограничения будут распространяться не только на тонкие пакеты, но и на полиэтиленовые пакеты всех видов независимо от толщины материала, кроме пакетов с толщиной материала менее 15 микронов, необходимых в гигиенических целях или предусмотренных для упаковки открытых продуктов питания.

Поправки обязывают упаковщиков в торговых местах заменить тонкие полиэтиленовые пакеты упаковкой из натуральных волокон и биопластмассы и информировать потребителей о необходимости сократить потребление полиэтиленовых пакетов и об альтернативных видах упаковки.

Как поясняет разработавшее поправки Министерство охраны среды и регионального развития, проведенное по его заказу Geo Consultants исследование показало, что общий вес и количество полиэтиленовых пакетов для покупок весом не более 0,003 кг в 2015 году по сравнению с 2010 годом увеличились на 57%, а весом больше 0,003 кг - на 35%.

По данным Государственной службы охраны среды, в 2016 году в торговых местах было реализовано или распространено 1,73 млн тонн полиэтиленовых пакетов весом до 0,003 кг и 2,11 млн тонн весом более 0,003 кг, а в 2017 году - соответственно 1,73 млн и 1,97 млн тонн.

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