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Госполиция в сотрудничестве с местными жителями усилила борьбу с нарушителями правил ограничения проституции, пишет Skaties.lv.

К правоохранительным органам обратились жители улиц Мурниеку и Лиенес с предложением помощи в борьбе с проституцией в районе Гризинькалнса.

В июне этого года было организовано заседание, в котором приняли участие Рижская Восточная исполнительная дирекция, представитель владельцев домов, управление Госполиции Рижского округа, а также Рижская муниципальная полиция. Во время собрания было решено сотрудничать с жителями домов.

Было решено создать общую группу в приложении WhatsApp, куда жители Гризинькалнса смогут отсылать информацию о проститутках и людях, которые пользуются сексуальными услугами.

Skaties.lv напоминает, что согласно третьему пункту правила Кабинета министров №32 "Правила ограничения проституции", персоне разрешено предлагать или оказывать услуги сексуального характера за плату только в жилом помещении, которое является ее собственностью или же заключен договор аренды.

В последние месяцы жители стали активно информировать полицию о случаях проституции на улице - они присылали видео и фотографии людей, которые предоставляют сексуальные услуги и тех, кто пользуются ими. Последним нужно явиться в полицейский участок для дачи показаний.

В июле этого года уже начато три административных дела о нарушениях правил ограничения проституции. За это физических лиц наказывают штрафом от 350 до 700 евро, а юридических - от 700 до 1400 евро.

Портал отмечает, что в районе Гризинькалнс планируется разместить информативные надписи и проводить усиленные патрули, чтобы не допустить подобные нарушения.

Госполиция благодарит жителей Гризинькалнса за активное участие и поддержку в улучшении общественного порядка и безопасности. Всех желающих помочь призывают присылать фото и видео через мобильное приложение Рижской муниципальной полиции, а жители Гризинькалнса могут присоединиться к группе в WhatsApp: для этого нужно прислать письмо на адрес электронной почты egils.ezis@riga.vp.gov.lv или позвонить по телефону 67086322.

В случаях, когда реакция полиции на какое-либо преступление или нарушение необходима немедленно, можно позвонить по круглосуточному телефону 110.

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