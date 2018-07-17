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Во вторник в Добеле и Стенде побит рекорд максимальной температуры воздуха на 17 июля, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Стенде столбик термометра поднялся до отметки +29,6 градуса, в Добеле - до +30,5 градуса.

Во второй половине дня температура воздуха на всей территории Латвии превысила +27 градусов, самая высокая температура зарегистрированa в Павилосте (+32 градуса). В центре Риги термометры показывали +30,8 градуса.

Предыдущий рекорд жары на 17 июля в Латвии был зарегистрирован в 2010 году, когда в Павилосте было +33,3, а в Вентспилсском порту +33,8 градуса. В 2001 году в этот день в Латвии воздух тоже прогрелся до +33 градусов.

Об этом сообщают в соцсети Twitter синоптики Янис Траллис и Том Брицис.

Ļoti reta situācija - pie ZA vēja visā Latvijā gaisa temperatūra pakāpusies virs +27°, pat tajā piekrastes daļā, kur vējš pūš no ūdens, jo Rīgas līča Kurzemes piekrastē ūdens sasilis līdz +24° un Igaunijas salās gaisa temperatūra sasniedz +32°. https://t.co/dK4ty7jriQ pic.twitter.com/5aGEJuVzHU — Jānis Trallis (@meteozinas) 17 июля 2018 г.

В среду на большей части территории Латвии будет более солнечно, чем сегодня, сохранится зной и умеренный ветер с северо-востока, прогнозируют синоптики.

Ночью температура воздуха понизится до +16..+22 градусов.

Во второй половине дня и вечером на крайнем востоке Латвии возможны дожди и грозы.

Latvijā šobrīd +27..+31° grāds. Somijas galējos ziemeļos aiz Polārā loka +32,1 °, dažviet Polijā tikai +22°. pic.twitter.com/peA9FsulLW — Toms Bricis (@boms_tricis) 17 июля 2018 г.

Максимальная температура воздуха составит +27..+31 градус, немного прохладнее будет на Курземском побережье.

В Риге ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха ночью составит выше +20 градусов, днем поднимется до +30 градусов.

Līdz plkst. 17:00 ir pārspēts 17.jūlija karstuma rekords divās novērojumu stacijās - Dobelē un Stendē. Šodien visā Latvijā maksimālā gaisa temperatūra ir bijusi+27...+32° robežās.



Arī rītdien gaidāma līdzīgi karsta diena. pic.twitter.com/2fw6Issx2L — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) 17 июля 2018 г.

Небывалая жара установилась также в Стокгольме, где четвертый день подряд температура воздуха превышает +30 градусов, Осло, где она не опускается ниже 30-градусной отметки уже семь дней подряд, и Хельсинки, где температура превышает +30 градусов третий день подряд.

На главной метеостанции Таллина столбик термометра в этом году выше отметки в +30 градусов еще не поднимался, а в Вильнюсе это было пока всего один раз - 31 мая.