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Правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы идентифицировать и задержать лиц, распространявших в минувшие выходные в сети ложные новости о якобы произошедшем обрушении несущих конструкций в рижском торговом центре Alfa. Об этом заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис, пишет Nra.lv.

В минувшие выходные на портале Redzams.net была опубликована ложная новость о том, что 15 июля обрушилось здание Alfa, и сотни людей погибли под развалинами. Этой информацией поделилось большое количество пользователей соцсети Facebook. На том же ресурсе размещены и другие фейковые новости - например, о том, что каждый школьник с нового учебного года будет получать 300 евро в месяц.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис 17 июля после заседания партий правящей коалиции заявил журналистам, что органы внутренних дел приложат все усилия к поимке дезинформаторов. Также будут найдены способы справиться с самими сайтами, особенно если они зарегистрированы в Латвии.

"Если будет необходимо, придется прибегнуть к международному сотрудничеству. Иногда такие порталы зарегистрированы вне Латвии. В любом случае, это приоритет, нужно создать совершенно четкий механизм, чтобы население оперативно получало правдивые новости", - сказал Козловскис.

При этом министр уклончиво ответил на вопрос, имеется ли у правоохранительных органов достаточо инструментов для борьбы с нарушителями.

"Достаточно ли их в техническом смысле, я сказать не могу", - отметил Козловскис.

Добавим, агентству LETA не удалось выяснить в Госполиции и Полиции безопасности, начато ли расследование в связи с вышеупомянутым инцидентом.

Фото: flickr.com/playrigaproject