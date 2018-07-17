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Пользователи Facebook в течение последних дней делятся фотографиями и видео из Мадонского края, где было замечено необычное природное явление, сообщает Nra.lv.

В частности, пользователь Инга пишет, что вечером 14 июля между поселком Праулиена и речкой Куя она видела дождевые облака, напоминающие волны.

"Испытывала очень смешанные чувства, когда нас настигла белая волна", - написала Инга. Ее публикацией поделились почти две тысячи человек.

Похожее явление также наблюдали жители Лиепаи и окрестностей города.

Добавим, как сообщают синоптики, в среду на большей части территории Латвии будет более солнечно, чем сегодня, сохранится зной и умеренный ветер с северо-востока.

Ночью температура воздуха понизится до +16 +22 градусов.

Во второй половине дня и вечером на крайнем востоке Латвии возможны дожди и грозы.

Максимальная температура воздуха составит +27 +31 градус, немного прохладнее будет на Курземском побережье.

В Риге ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха ночью составит выше +20 градусов, днем поднимется до +30 градусов.