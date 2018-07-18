Осенью запустят тестовый поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига (8)
Общество | 18 июля 2018 года, 07:16
Осенью этого года Украинские железные дороги планируют протестировать новый пассажирский маршрут из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс.
Об этом украинский министр инфраструктуры Владимир Омельян сообщил на заседании литовско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Первый рейс из Киева по этому маршруту запланирован 28 сентября.
Вначале поезд будет курсировать один раз в неделю.
Ранее сообщалось, что пассажирский поезд начнет курсировать по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига в августе.
фото freeimages.com, pexels.com-Free Download
снимай народ последние портки по пути следования поезда/хохловоза - мало было средней зарплаты 800 евросов,теперь и за 300 не найдешь
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А зачем тут нам нужны пустые прыгающие кастрюли?
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... это чего эшелонами хохлов сюда завозить начнут,часть отсеится в Вильнюсе,ну а кого там не возьмут,сюда двинут.Дык это же очередная оккупация.Похоже что,майдан у Милды рано или поздно запылает.Поляки уже пищат от них.
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