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Осенью этого года Украинские железные дороги планируют протестировать новый пассажирский маршрут из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс.

Об этом украинский министр инфраструктуры Владимир Омельян сообщил на заседании литовско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Первый рейс из Киева по этому маршруту запланирован 28 сентября.

Вначале поезд будет курсировать один раз в неделю.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд начнет курсировать по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига в августе.

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