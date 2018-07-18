Осенью запустят тестовый поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига (8)

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Общество | 18 июля 2018 года, 07:16

Осенью этого года Украинские железные дороги планируют протестировать новый пассажирский маршрут из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс.

Об этом украинский министр инфраструктуры Владимир Омельян сообщил на заседании литовско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Первый рейс из Киева по этому маршруту запланирован 28 сентября.

Вначале поезд будет курсировать один раз в неделю.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд начнет курсировать по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига в августе.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 8
>>>4 часа назад
снимай народ последние портки по пути следования поезда/хохловоза - мало было средней зарплаты 800 евросов,теперь и за 300 не найдешь
2
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ммм4 часа назад
А зачем тут нам нужны пустые прыгающие кастрюли?
2
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Вот я не понял...2 часа назад
... это чего эшелонами хохлов сюда завозить начнут,часть отсеится в Вильнюсе,ну а кого там не возьмут,сюда двинут.Дык это же очередная оккупация.Похоже что,майдан у Милды рано или поздно запылает.Поляки уже пищат от них.
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