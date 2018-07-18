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До конца летнего сезона первые десять минут парковки на автостоянке в международном аэропорту "Рига" будут бесплатными, сообщает Skaties.lv со ссылкой на представителей аэропорта.

Новый порядок предусматривает, что в независимости от того, запланировано встретить пассажиров или проводить, каждый водитель может на десять минут бесплатно припарковать свой автомобиль на краткосрочную автостоянку P1, которая находится напротив пассажирского терминала аэропорта.

Изменения не относятся к той части автостоянки, которая находится вблизи терминала, где в силе будет нынешняя цена за парковку машины - 1,50 евро за первые 30 минут.

Сообщается, что таким образом хотят мотивировать людей чаще использовать стоянку P1, таким образом освободив путь к терминалу вылета, где могут образоваться пробки в час пик.

В целом гостям и пассажирам аэропорта доступны три автостоянки - краткосрочная стоянка P1 и две долгосрочные стоянки P2 и P3, где можно оставить свой автомобиль на время путешествия.

Возможность припарковать машину бесплатно на первые десять минут будет доступна до 27 октября этого года.

Фото: flickr.com/Helmuts Rudzītis