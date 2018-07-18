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Планируется в ближайшее время создать интернет-портал, где любой житель Латвии сможет проверить достоверность публично распространенных новостей, сообщил сегодня в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Жителям не следует слепо верить всему, что они читают в интернете, лучше черпать информацию в официально зарегистрированных СМИ или госструктурах, подчеркнул он. Подлинность многих новостей можно быстро проверить, просто позвонив в оперативные службы.

На вопрос, отслеживается ли в предвыборный период в стране распространение всех ложных новостей, Козловскис ответил: "Мы работаем в этом направлении, создан координирующий механизм. Я очень надеюсь, что нам удастся создать единый портал, где любой житель Латвии сможет выяснить подлинность информации".

В последнее время в интернете распространяется большое количество ложных новостей. Так, на прошлой неделе на портале redzams.net была опубликована фейковая новость о том, что 15 июля обрушился торговый парк Alfa, в результате чего несколько человек пострадало и сотни погибли. На этом портале публикуются и другие ложные новости, например, о том, что с началом учебного года каждый школьник получит по 300 евро.

Козловскис от имени правоохранительных органов пообещал сделать все, чтобы идентифицировать и задержать распространителей этих фейковых новостей.

Фото: pixabay.com