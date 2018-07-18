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Жительница Латвии Любовь Жданова опубликовала на своей странице в Facebook фотографию заявления, которое она написала в связи с фразой в соцсетях о "ничтожных русских". Письмо женщина отправила в Генеральную прокуратуру.

Любовь написала, что заявление подано на латвийского писателя и журналиста Дидзиса Седлениекса, который назвал русскоязычных людей ничтожными и генетическим отклонением.

"Тварь ли я дрожащая или право имею?! Оскорбления русскоговорящих в Латвии уже становятся не противозаконным исключением из правил, а систематичной закономерностью. Все больше нарастают публичные русофобские высказывания, которые уже не вписываются ни в какие рамки. Ни в рамки законности, ни в рамки здравого смысла и адекватности. На последнее из них - о генетическом отклонении всех русскоговорящих вне зависимости от национальности - нашими юристами составлено письмо генеральному прокурору ЛР господину Калнмейеру. Дабы он как лицо, несущее ответственность за прекращение противозаконных нарушений в Латвии, разобрался с данной ситуацией и вынес нам свой ответ. Письмо приложенное ниже, может и должен отправить каждый, кто больше не желает сносить "побои" весело и гордо. Текст письма перешлю в электронном виде всем желающим - обращайтесь", - говорится в публикации.

Недавно в соцсети Facebook Седлениекс опубликовал комментарий, в котором он указал, что "презрительным словом "русский" или "русскоязычный" обычно обозначают homo sovietiqus с самым низшим уровнем интеллекта, в независимости от национальности".

"Это генетическое отклонение от всечеловеческих ценностей, эти существа не ценят ничего, даже людскую жизнь. Понятно, что большая часть общества таких презирает, у генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором пытается говорить животное", - написал журналист.

Фото: pixabay.com, facebook.com