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Во вторник, 17 июля, правительство приняло подготовленный Министерством культуры информационный доклад "План реализации политики национальной идентичности, гражданского общества и интеграции на 2019-2020 годы".

План был принят, но с существенными изменениями идеологических установок. Так, ведомство отказалось от названия, в котором присутствовало "латышское культурное пространство", предложив вместо него "национальное культурное пространство", пишет Latvijas avīze.

Слово "латышский" теперь относится только к диаспоре, отмечает издание.

В предыдущем плане на 2012-2018 годы была поставлена задача "укрепить латышское культурное пространство как основу для сплочения общества и способствовать принадлежности к культурному пространству на локальном, национальном и европейском уровне".

"Мы живем в условиях гибридной войны, и необходимо сплотить общество, поэтому одной из упомянутых в плане задач является укрепление национального культурного пространства",- указала министр культуры Даце Мелбарде.

По ее словам, при интеграции общества должны учитываться интересы всего населения.

"Это является и вопросом безопасности. Из национального культурного пространства мы не можем выделить латышскую культуру. Я приведу один пример - в тот момент, когда оперный певец Антоненко выступает на сцене Национальной оперы, какую культуру он представляет: национальную, латышскую или мировую?", - задалась вопросом министр.

Чтобы осуществить план Минкульта, в 2019 году на интеграцию общества понадобится 1,9 млн евро, а в 2020 - 2 млн евро. Средства предусмотрены для неправительственных организаций, исследований и создание политики, основанной на доказательствах, а также для других нужд.

Фото: flickr.com