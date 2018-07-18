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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) начинает кампанию "Мы - за безопасный автомобиль!", чтобы побудить автоводителей заботиться о своем транспортном средстве и помнить, что каждый водитель ответственен за свою личную безопасность и других участников дорожном движении.

"Страшная реальность на дорогах: заделанный деревянным колышком бензобак, поломанные опорные устройства и рваная и лысая резина", - сказано в сообщении CSDD, снабженном соответствующими фотографиями.

Baisā realitāte uz ceļa: ar savilcējiem nostiprināts izpūtējs, pilnībā nodilušas un saplēstas riepas, bāka aizdarināta ar koka tapu.



Plašāk https://t.co/f7Ds6R4rTA#drošsauto pic.twitter.com/0EtanGtXNM — CSDD (@CSDD_LV) 18 июля 2018 г.

По данным CSDD с первого раза проходят техосмотр 55% автомобилей.

Это заставляет сделать вывод, что большая часть автомобилей, ежедневно участвующих в дорожном движении, имеет серьезные неисправности, которые могут представлять опасность, как для самого владельца, так и для других участников дорожного движения.

Как свидетельствует проведенный CSDD опрос, почти половина водителей ремонтирует свое транспортное средство непосредственно перед прохождением техосмотра или только после него.

фото: csdd