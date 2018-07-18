Потенциальные убийцы на дорогах: рваные шины, колышек в пробитом бензобаке (7)

фото

Общество | 18 июля 2018 года, 16:48

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) начинает кампанию "Мы - за безопасный автомобиль!", чтобы побудить автоводителей заботиться о своем транспортном средстве и помнить, что каждый водитель ответственен за свою личную безопасность и других участников дорожном движении.

"Страшная реальность на дорогах: заделанный деревянным колышком бензобак, поломанные опорные устройства и рваная и лысая резина", - сказано в сообщении CSDD, снабженном соответствующими фотографиями.

По данным CSDD с первого раза проходят техосмотр 55% автомобилей.

фото

Это заставляет сделать вывод, что большая часть автомобилей, ежедневно участвующих в дорожном движении, имеет серьезные неисправности, которые могут представлять опасность, как для самого владельца, так и для других участников дорожного движения.

фото

Как свидетельствует проведенный CSDD опрос, почти половина водителей ремонтирует свое транспортное средство непосредственно перед прохождением техосмотра или только после него.

фото

фото

фото

фото: csdd

Комментарии 7
Серьёзно!37 минут назад
С колышком в баке, на техосмотр приехал?
Права отобрали, на психиатрическую экспертизу отправили?
1
Ответить
герхард28 минут назад
колышек на веревочке, походу хозяин про него и не знал. соседи там может уже полгода сливали потихоньку по ночам. а хозяин думал "чёта стало бензин много жрать, наверно форсунка не форсунит собака!"
Ответить
Latviešu Patriots44 минуты назад
Ļoti laba CSDD iniciatīva, 100% atbalstu!
3
Ответить