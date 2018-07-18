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Меньше половины жителей Латвии следят за правильным и полноценным питанием, а 57% латвийцев едят овощи только раз в день или еще реже, хотя человек ежедневно должен потреблять 500 грамм таких продуктов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Snapshot, по заказу Maxima Latvija.

Так, более трети или 35% считают, что в повседневном меню их семей недостаточно фруктов — половина (51%) латвийцев едят фрукты реже одного раза в день.

Более 60% жителей Латвии заявили, что различные причины мешают им больше включать овощи и фрукты в семейное меню. 25% опрошенных не знают, сколько овощей и фруктов следует потреблять ежедневно, чтобы питание было сбалансированным, а 16% не хватает знаний об их приготовлении.

20% респондентов отметили, что у них нет времени готовить овощи, а для 17% употребление в пищу овощей и фруктов не входит в повседневные привычки.

Министр земледелия Янис Дуклавс отметил, что свежие овощи и фрукты являются значимой составляющей повседневного рациона человека.

"Свежие фрукты и овощи – не только полезная, но и важная часть повседневного рациона. Чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи были более доступны населению, по предложению Министерства земледелия с начала этого года на эти продукты снижен НДС – он составляет только 5%. Кроме того, уже 14-й год в школах и детских садах Латвии реализуется школьная программа Минземледелия по распространению фруктов, овощей и молока, чтобы уже с раннего возраста приучить молодое поколение к здоровому питанию каждый день. Как министр земледелия могу подтвердить, что латвийские крестьяне выращивают безопасную и здоровую продукцию, поэтому призываю всех каждый день включать в свой рацион больше фруктов, овощей и ягод", - указал политик.

Член правления Maxima Latvija Виктор Троицын заявил, что торговая сеть пытается привить покупателям правильное питание путем расширения выбора свежих овощей и фруктов.

"Заботясь об ассортименте полезных продуктов для семей, Maxima уже несколько лет целенаправленно расширяет выбор свежих овощей и фруктов, сотрудничая с крестьянскими хозяйствами Латвии. Как свидетельствуют результаты продаж, наибольшим спросом пользуются традиционные овощи, такие, как помидоры, огурцы и салат, но есть несколько овощей, например, свекла и кабачки, которые очень вкусны и богаты витаминами.

Мы хотим побудить людей расширить меню за счет выращиваемых в Латвии овощей и фруктов, а также дать рекомендации по их приготовлению новым, вкусным и особенно привлекательным для детей способом", - отметил он.

Maxima Latvija начала специальную инициативу с целью изменить привычки в потреблении овощей и фруктов. Чтобы способствовать новым знаниям о фруктах и овощах, разнообразить их выбор в пище и улучшить навыки приготовления, торговая сеть вместе с экспертами по питанию создала команду "Витаминная бригада", которая в период урожая, с июля по октябрь, будет искать самые полезные, интересные и подходящие каждому местные продукты и способы их приготовления.

Таким образом Maxima Latvija будет способствовать привычке есть фрукты и овощи ежедневно. В команду экспертов войдут специалист по питанию Лизете Пуга, создательница "Школы маленьких поваров" Лаура Гревиня, сами дети и молодые люди.

"Овощи – это основа основ меню современного человека, потому что в их состав входят ценные, биологически активные соединения – витамины, минеральные вещества и антиоксиданты с низкой энергетической ценностью, что важно как для растущего, так и для взрослого человека. Каждый день надо съедать по крайней мере 500 г овощей, то есть как минимум 3-4 овоща, по возможности разных по цвету, вкусу и способу приготовления. Свежие, приготовленные на пару, печеные, красные, фиолетовые, зеленые, белые… Разнообразие – одно из основных условий здорового образа жизни! Поэтому важно научить детей распробовать настоящий вкус продуктов", - подчеркнула Пуга.

В опросе приняли участие 700 жителей Латвии в возрасте 18-75 лет. Данные были получены и обобщены в июле этого года.